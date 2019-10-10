Sahte parayla yiyip içmiş!

Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, “Parada sahtecilik” suçundan tutuksuz yargılanan Çetin C.’nin verdiği ifade herkesi şaşkına çevirdi. Sanık, sahte para ile bir restoranda 5 arkadaşıyla birlikte içki içip, yemek yediği ve yine sahte parayla, restoranın otoparkında çalışan Hasan B. isimli görevliye üşüdüğü gerekçesiyle sahte para verdiği gerçeği ortaya çıktı.

Tutuksuz yargılanan Çetin C., savunmasında şunları söyledi;

“Kesinlikle sahte parayı piyasaya sürmedim. Ben ev ve iş yeri kapı imalatı yapıyorum. Müşterilerimden biri bana sahte para vermiş olacak. Bende bunu kimin verdiğini bilmiyorum. Olay günü 5 arkadaşımla birlikte bir restorana gidip, içki içip yelem yedik. 400 TL hesabı da bu paradan vermişim. Ayrıca, hava çok soğuktu ve yemek sonrası otoparkta bulunan arabama binerken, otoparkçının üşüdüğünü gördüm ve acıyarak, kendisine 50 TL verdim, 40 TL geri aldım. Bu paranın da sahte olduğunu bilmiyordum” dedi.

Mağdur durumda olan işletme sahibi Cevdet S.’de, sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek; “O gün bu sanık 5 arkadaşıyla restoranıma gelip içki içip yemek yedi. 400 TL hesap tuttu. Hesabı ödedi ve gittiler. Bundan yarım saat sonra polis gelip, sahte para olayı olduğunu belirterek bana verilen 400 TL’nin içerisinde iki adet 50 TL’nin sahte olduğunu tespit ettiler. Beni de zarara uğrattı. Kendisinden şikayetçiyim”

BENİ DE DOLANDIRDI

Sahte para olayında mağdur olan otoparkçı Hasan B.’de sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, “Bana verilen paranın sahte olduğunu bilmiyordum. Arabaya binerek, bana 50 TL uzatarak, ‘Çok üşümüşsün, emeğinin karşılığını almalısın. 10 lirası senin olsun’ demesi üzerine bende kendisine 40 TL verdim. 10 lira kazandım diye sevinirken, 50 TL zarara girdim. Kendisinden şikayetçiyim” dedi. Mahkeme heyeti eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.