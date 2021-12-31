Sahte polisin tahliye sevinci

Haber: C. Kutay Aykan

Aşırı derecede alkol aldıktan sonra Cumhuriyet Caddesi üzerinde M.O.’nun kullandığı ticari taksiyi durduran ve araca bindikten sonra kendisini polis olarak tanıttıktan sonra, taksi sürücüsüne emniyet kemeri takmadığını bu nedenle kendisini trafik ekiplerine bildireceğini, 10 bin lira ceza yazdıracağını belirterek, taksi sürücüsünün günlük hasılatı olan 400 lirayı alarak, araçtan inerek evine giden E.K.’nin Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki davası sonuçlandı.

Son duruşmasında, taksi sürücüsünün zararını giderdiğine belirten E.K., “Olay gecesi çok alkollüydüm. Ne yaptığımı bilmiyordum. Kendimi polis olarak tanıttığımı da sanmıyorum. Yaptıklarımdan çok pişmanım. Sürücüden beni affetmesini istiyorum. Hatamı kabul ediyorum. Cezaevinde her şeyi masaya yatırdım ve yaptıklarımdan pişman oldum. Annemi de çok üzdüm. Annemin daha çok üzülmesini istemiyorum” dedi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu olarak yargılanan E.K.’yi 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırarak, adli kontrol şartıyla tahliyesi ve yurt dışına çıkış ile hükmün geri bırakılmasını karar verdi. Tahliye olan E.K., mahkeme heyetine teşekkür ederken, 5 yıl içerisinde bir suç işlerse hapse girecek.