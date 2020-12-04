SAHTE SEVGİLERE İHTİYACIMIZ YOK !

Yazıyı Özge Nur Dilber’in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Bazen düşünüyorum gazetecilik ve yazarlık bana ne kazandırdı diye? Aslında maddi olarak gazeteciliğinde yazarlığında bir getirisi yok. Çünkü yazarlık veya köşe yazarlığı ülkemizde emekli işi gibi algılanıyor. 10 yıldır birazda bu algıyı kırmak için yani genç yazarlarında olabileceğini ve bir şeyler yapabileceğini göstermek için mücadele ediyorum. Başarılı mıyım taktir sizin.

Sorunun cevabına gelince “ ben bu işten harika insanlar kazandım. “ Bakın size benim kazandığım en önemli en değerli insanlardan biriyle tanışma anısını anlatayım. ilk işe başladığım zamanlardı. Bir haber sitesinde hem yazı işleri sorumlusuyum hem de köşe yazısı yazıyorum. Bir gün genel müdürümüz beni bir kafeye çağardı. Gel seni biriyle tanıştıracağım dedi. kafeye gittiğimde genel müdürümüzün yanında kırmızı saçlı, kot pantolon, beyaz tişört ve kot ceket giymiş bir kız vardı. “Bu arada belki bu kadar detayı Nermin bile hatırlamayacaktır ama ben hatırlıyorum. “

Genel müdürümüz bana döndü. Sen sitenin sistemine hakimsin. Nasıl yaptın bilmiyorum ama ben anlatmadan her şeyi tıkır tıkır yapmaya başladın, bundan sonra Nermin’de bize katılıyor ona sistemi öğret dedi. Tamam dedim ve başladık Nermin’le çalışmaya. kısa sürede birbirimize alıştık. Tabi benim için en önemli şey sevgili Nermin Kaya’nın beni tanımak için elinden geleni yapmasıydı. “Tabi bunda birazda öğretmenlik eğitimi almasının payı büyüktü.” Neyse o iş arkadaşlığı kısa zamanda Abi kardeş ilişkisine döndü ve çoğu zaman beni sinir etse de asla bana acıyarak bakmadı. “ sen yaparsın abi dedi ve sağ olsun benimle öz abisi gibi ilgilendi. Hala daha da ilgileniyor. “

Şimdi bu yazıyı okuyunca “ Kim, kimi sinir ediyordu abi? Diye “ Sevgili Nermin’in beni arayacağını biliyorum. Neyse bizim onunla birbirimize sataşmalarımız bitmez. Tanıştığımızdan beri aramızdaki bu iletişimi ve kardeşliği herkes kıskanır. Ama bakın bu anlatmaya çalıştığım şey bir engellenen için ne kadar önemli farkındasınız değil mi? aslında bu gün başardığım her şeyde Nermin’in ve bana Nermin gibi davranan arkadaşlarımın katkısı ve o güzel desteğinin çok büyük payı vardır.

Şimdi bunları niye anlattığımı merak ediyorsunuz değil mi? biliyorsunuz bu hafta 3 Aralık dünya engelliler günü ve haftası. Açıkça söyleyeyim bu sene çok mutluyum çünkü salgın nedeniyle saçma sapan toplantılar yapılmayacak. Yetkililer engellenen arkadaşlarımıza sarılıp fotoğraf çektirmeyecek bunlar olmayınca bence ayrımçığın ve gösterişin tavan yaptığı 3 Aralığı ve onu takip eden haftayı kimse hatırlamayacak. Engelliler günün kutlu olsun diye mesajlar almayacağım.

Sakın bana kızmayın biz bu günleri nasıl değerlendireceğimizi hala anlayamadık. Bu günlerde birbirimizi anlamaya çalışıp engelleri kaldırmak için bir şeyler yapacağımıza Hala insanları ayrıştırma ve gösteriş çabası içindeyiz. İşte bu yüzden keşke engelliler günü ve haftası diye bir şey hiç olmasa diyorum. Çünkü inanın gerçekten bir şeyler yapmak istenirse ve emek verilirse “engelli değil” insana insan denilirse bir bakış, bir gülüş, sıcacık bir merhaba tüm engelleri aşmaya yeter aslında.

Bakın arkadaşlar biliyorum benim gibi çok insan var. Ancak birçoğu evlerde hiçbir şey yapmadan içene kapalı bir şekilde oturuyor. Bunun da nedeni etrafındaki insanların “ senden bir şey olmaz. Şunu yapamazsın. Bunu yapamazsın. Şeklinde konuşmaları oluyor.” tabi böyle yaklaşılınca insanda ne cesaret kalıyor nede bir şey üretme isteği.

O yüzden bir engelli bireye mümkün olduğu kadar olumlu şeyler söyleyin onu bir şeyler üretmeye teşvik edin. Asla gösteriş olsun. Adet yerini bulsun diye sarılıp sonrada sahte gülümsemelerle çıkıp biz engellilerle iyi anlaşıyoruz demeyin. “ Bir insan için en önemli şeyin sevgi olduğunu sevgiyle ve emekle bir insana yaklaştığınızda yapamayacağı şeyleri bile rahatlıkla yapabileceğini göreceksiniz. “

Yazan: Onur Ustaoğlu- Seslendiren: Özge Nur Dilber – Bolu Olay Gündem Gazetesi…