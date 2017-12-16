Haber: Semih BAYKAL

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suça geçit vermiyor. Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin TEM Otoyolu üzerinde yaptığı uygulamada, bir araçta içinden 4 adet uyuşturucu hap, 12 adet sahte altın, sahte olduğu değerlendirilen Bizans dönemine ait para, sahte polis rozeti ile yakalandı.

Araç sahipleri A.Ş. (28), K.E. (22) yakalattıkları eşyalar üzerine gözaltına alındı.