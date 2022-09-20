Sahtekar jandarma yakayı ele verdi

Bolu, Karabük ve Zonguldak illerinde kırsal alanlarda bulunan yerleşim birimlerinde köylü vatandaşları hedef alan şahıs son işinde suçüstü yakalandı. Mengen ilçemizi ile sınır olan Karabük Eskipazar ilçesine bağlı Hamzalar köyünde bir köylü vatandaşı dolandırmaya çalışırken yakalanan şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı. Hamzalar köyünde kendisini jandarma olarak tanıtan B.K. (23) adlı şüpheli, D.G. (81) isimli vatandaşın 12 bin 700 lirası ile 3 bin 500 dolarını alarak dolandırdı. Durumdan şüphelenen yaşlı adamın bildirmesi üzerine jandarma ekipleri 'sahte jandarmayı' köyde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Yapılan incelemelerde şüpheli şahsın 2022 yılının Nisan ayında Başpınar köyündeki M.K. (66) isimli bir vatandaşı da aynı yöntemle dolandırdığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan B.K.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.