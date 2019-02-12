Sahtekârlık yapan polislere operasyon

Haber: Esra Öztürk

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 2010 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine operasyon başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 2010 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine, sınav sorularının verildiği illerle eş zamanlı operasyon planlandı. Bu kapsamda tüm illerin KOM Şube müdürlüklerinden çağrılan görevlilere operasyon öncesi KOM Daire Başkanlığınca bilgi ve eğitim verildi. Sınav sorularını bahsi geçen sınavda aldığı tespit edilen bin 112 kişinin bilgileri ve delilleri operasyon öncesi 75 ile gönderildi. Aynı şekilde Ankara’da sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 45 şüpheli hakkında da Ankara dahil 16 ilde 12 Şubat 2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi.

2010 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavında yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek örgüt mensuplarına verilen kişiler arasında Bolu’dan iki kişinin olduğunu tespiti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla ilimize gelen özel ekip ile Bolu Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi Ekipleri ile ortak operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında, Bolu’da TEM ekipleri tarafından yapılan FETÖ/PDY operasyonunda meslekten ihraç edilen 2 komiser yardımcısı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bolu’da yapılan operasyonda, daha önceden meslekten ihraç edilen komiser yardımcıları C.Ö. ve H.K. gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.