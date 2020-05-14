Sahur vakti köpek operasyonu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Gerede İlçemiz Yeni Mahallede bir apartmanda gece sahura kalkan vatandaşlar apartmanın içerisinden inlemeye benzeyen seslerle tıkırtılar duydular. Durumu 155 polis imdat telefonuna bildiren apartman sakinleri polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesini sağladılar. Polis ve itfaiye tarafından yapılan araştırmada apartmanın asansör boşluğuna düşmüş ve orada mahsur kalmış bir sokak köpeğine rastlandı. Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibi asansör boşluğunda mahsur kalan ıslanmış ve kortmuş köpeği yarım saatlik bir uğraş sonucu bulunduğu yerden çıkarttı. Vücudunda herhangi bir yarası bulunmayan köpek itfaiye ekibi tarafından bakımları yapılıp, beslenerek koruma altına alındı.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Allah’ın yarattığı her cana sahip çıkmak ve hizmet etmek için bu makamlardayız. Gece sahur vakti bu canı kurtaran bakımını yapıp karnını doyuran itfaiye Müdürlüğü ekiplerimize teşekkür ediyorum” dedi.