Haber: Kasım ŞAHİN

Oda Başkanı Mustafa Kalaycı yaptığı açıklamada, “Bolu Kahveciler ve Otelciler Odasının her yıl olduğu gibi bu yılda Belediye Başkanlığı’na yaptığımız müracaat sonrası sahura kadar birçok işletmemiz açık kalacak. Başkanlığımız tarafından kabul edilen önerimiz sonrası, Kahvehaneler, Çay Ocakları, İnternet Kafeler, Playstation ve Atari Salonları, Kafe, Kafeterya, Çay Bahçeleri, Lokal İşletmeleri vb. İş yerleri 2017 Yılı Ramazan Ayı Süresince Sahur Vaktine Kadar Açık Kalabilecektir. İşletmelerimize destek olan Başkan Yılmaz’a teşekkür ediyoruz. İşletmelerimize bol kazanç ve hayırlı ramazanlar diler, tüm üyelerimizi saygı ile selamlarız” dedi.