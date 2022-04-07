Sahura kadar çalışmalara devam!

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu AK Parti İl Başkanı Suat Güner, Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak ve Teşkilat Mensupları, üniversiteli öğrencileri ziyaret etti. Başkan Suat Güner’in öncülüğünde Ramazan ayının da gelmesiyle birlikte iftar ve sahur zamanlarında çalışmalarına devam ediyor. Gençler tarafından yoğun ilgi ile karşılanan Bolu AK Parti İl Teşkilatı, üniversite öğrencilerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

TÜGVA'LI GENÇLER İLE BİRLİKTE İFTAR

Bolu AK Parti İl Başkanı Suat Güner, Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak ile Teşkilat Mensupları, oruçlarını TÜGVA'da üniversiteli gençlerle ile birlikte açtı. Yemek sırasına girerek öğrencilerin sofrasına misafir olan AK Parti teşkilatı, öğrencilerle sohbet etti ve oyunlar oynadı.

SEYİT AVŞAR YURDU ÖĞRENCİLERİ İLE BİRLİKTE SAHUR

İftardan sonra da ziyaretlerine devam eden Bolu AK Parti İl Başkanı Suat Güner, Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak ile Teşkilat Mensupları, sahurlarını Seyit Avşar Yurdu öğrencileri ile birlikte yaptı. Öğrencilerle uzun uzun sohbet eden AK Partili isimlere gençler yakın ilgi gösterdi.