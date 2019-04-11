Saim Çevik, 6.5 yıl hapis yatacak

Haber: Kasım ŞAHİN

2017 yılı Ekim ayında meydana gelen olaydı, Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti Belde Belediye Başkanı Saim Çevik, iş bulma vaadiyle hemşire T.D.yi zorla alı koymak ve taciz iddiasıyla tutuklanmış ardından da 25 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlanılmıştı. 4 ay cezaevinde yatan Çevik, mahkeme heyeti tarafından tahliye edilmiş, AK Parti Bolu İl başkanlığı tarafından da partisinden ihraç edilmişti.

Çevik’in Asliye Ceza Mahkemesindeki yargılanması dün sona erdi. Mahkeme heyeti Taşkesti eski Belediye Başkanı Çevik’i, 10 yıl 8 ay hapis cezası çaptırdı. Dosya bir üst mahkeme olan İstinaf Mahkemesine gönderildi. Şayet üstü mahkeme bu kararı onarsa Çevik, 6.5 yıl hapis yatacak. Mahkeme, tutulama kararı çıkartmadı.