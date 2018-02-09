Haber: Kasım ŞAHİN

Yaklaşık dört ay önce yeni tanıştığı hemşire Tuğba Duman’la arkadaşlık kuran Ak Partiden Taşkesti Belediye Başkanı Saim Çevik, “Basit cinsel taciz, kasten yaralama, basit tehdit, cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun etmek” tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti. Ardında da Belediye Başkanlığı görevinden alınan ve partiden ihraç edilen Çevik, 3. Asliye Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıktı. Çevik savunmasında; “Benim olayım ve tutuklanmam iftira, kurgu, yönlendirme ve senaryo üzerinedir. Evet kendisiyle görüştüm. İş bulmak için kendisine hep yardımcı oldum. 3 tane iş buldum ama 3 işi de beğenmedi. Temizlik işi yapamazmış, asgari ücret azmış gibi hep bahaneler buldu. Olay günü Park cafe’de buluştuk. Hatta o gün yanımıza bir bayan arkadaş daha geldi. 3 saat boyunca oturduk. Sonra bayan arkadaş gitti. Bez Tuğba ile yalnız kaldık. Daha sonra ben hasta olan babamı ziyaret etmek için hastaneye gideceğimi söyledim. Yine peşimi bırakmadı. Benle beraber geldi. Hem de arabada yanıma oturdu. İş görüşmesi için önce Çağsu Hastanesine gittik. Hastanenin sahibinin talebi üzerine hastane de bir görevli ile görüştük. Sonra hastaneye gittik. Burada araç içerisinde beni 15 dakika bekledi. Sonra kasap arkadaşımdan alacağım vardı, onu tahsil etmek için onun yanına gittik. 14 bin TL alacağımı aldım. Tuğba yine benden ayrılmadı” dedi.

BİRLİKTE İÇKİ İÇTİK

Karnının acıkması nedeniyle Tuğba ile birlikte Karacasu beldesinde bulunan Panorama adlı restoranta gittik. Burada birlikte içki içtik. Hatta içki içtiğimiz yerin çok sesiz olduğundan şikayet edince oradan çıkıp yine Karacasu yolu üzerindeki Aşçıoğlu adındaki mekana gittik. Burada da Tuğba durmadan bira içti. Hasta dansözlerle birlikte göbek attı. Bu kadar imkanı vardı neden kaçmadı, neden garsonlara, idare müdürüne veya müşterilere gidip de benim cinsel tacizde bulunduğumu söylemedi. Bunların hepsi birer kurgu, senaryo”

BENİM SİYASİ HAYATIMI BİTİRDİ

Bu olay yüzünden siyasi kariyerinin ve Belediye Başkanlığını kaybettiğini, esas mağdurun kendisi olduğunu da vurgulayan Çevik; “Yapılan senaryo üzerine tutuklandım. 4 aydır cezaevindeyim. Burada tek bir amaç vardı ve bunu da uyguladılar. Bu ve bununla iş birliği yapan kişilerin tek hedefi vardı. Beni uygunsuz bir şekilde yakalatıp, fotoğraflarımı çekip, akıllarınca beni yok edeceklerdi”

EVİN CAMINDAN ATLAMIŞ

Aşçıoğlu isimli mekanın ardından kendisine ait olduğu fakat kirada olduğu eve geldiklerinde açıklayan Çevik, savunmasını şöyle sürdürdü; “Eve geldik. Anahtarı akrabam olan kiracımdan öğlen park cafede almıştım. Evde hem hasta olan babamın giysileri vardı hem de ben üstümü değiştirecektim. O gece Tuğba ile bu eve geldik. O kadar çok sarhoştu ki sizlere anlatamam. Sürekli kusuyordu. Bende hadi evine git dememe rağmen yine de eve gitmek istemedi. Artık sabah olmak üzereydi. Tuğba bir anda yok oldu. Evin her yerini aradım bulamadım. Sokağa çıktığımda onu yerde yatar vaziyette buldum. Kolundan tutup tekrar eve getirdim. Çekyata yatırdım, ayakkabılarını çıkarttım ve sonra evden ayrıldım. Kapıyı bile açık bıraktım. Sabah ta Mudurnu’daki evime geldim. Bu olayı duyunca kendim polise gittim teslim oldum. Kesinlikle suçsuzum. Ben ona gariban diye yardım etmek istedim. Hatta Ak Parti İl Yöneticisi olan Aydın Özkul’un yeğeni bile olduğunu sonradan öğrendim. Yeğeni olduğunu bilseydim, kesinlikle Tuğba’ya yardım etmezdim. Çünkü Özkul, partinin en iyi konumunda birisi o daha iyi iş bulabilirdi” dedi.

ARABADA CİNSELE TACİZE UĞRADIM

Çevik ile birlikte önce Panorama adlı mekana gittiklerini kabul eden mağdur Tuğba Duman, çarpıcı iddialarda bulunarak; “İlk taciz olayı park cafe de oldu. Çevik bir ara cep telefonuyla konuşurken arkamdan gelerek önce saçlarımı okşadı ve sonra alnımdan öptü. Ben küçük yaşta babamı kaybettiğim için bana baba şefkati gibi geldi. Daha sonra ısrarları üzerine panorama adlı mekana gittik. Bana yine ısrarla içki içirdi. Bir bardak içkiyi zorla içtim. Sonra hadi kalk gidelim diyerek beni yine arabasına bindirip yola çıktık. Karacasu yolu üzerinde aracını sağ tarafa çekerek durdurdu. Yüksek sesle müzik açtı ve burada zorla benim dudaklarımdan öptü. Vücudumunum her yeriyle oymaya başladı. Saat 20.30’du işte bu benim hayatımın bittiği andı. Bu saatten itibaren her şeyimi kaybeden bir insan oldum. Ağabey yapma dedim, aracı tekmeledim. Buradan da zorla Aşçıoğlu mekanına getirildim. Burada da rezervasyon yaptırdım, gel benle, beni rezil etme, bak sonra kötü olur diyerek içeriye zorla soktu. İçeride özel bir locaya oturduk. Sürekli içiyordu. Bana zorla bardağa koyduğu içkileri ağzıma dayayarak içirtti. Dansözle göbek attı. Hatta ablamı ve dayımı arayarak beni kurtarmalarını isteyeceğimi hissettiğinden elimdeki telefonu da kenara fırlattı. Ayrıca burada zorla dudaklarımdan öptü ve bende buna karşılık, yakasından tutup onu tokatladım”

BABAM GİBİ GÖRMÜŞTÜM

Kendisine iş bulmak için yardımda bulunmaya çalışan Çevik’i ilk önce babası gibi gördüğünü dile getiren Duman; “Gerçekten baba gibi görüyordum. O yüzden ilk başlarda ona toz konduramadım. Ta ki benim dudaklarımdan öpünceye kadar. Hatta eve geldik ve bana burada tehditler savurdu. Sen benimsin, sadece benim olacaksın, seni burada becereceğim diyerek tehdit etti. Dayıma sesli mesajlar gönderdim, konum attım, gelin bana bu adam tecavüz edecek dedim, ama attığım konumdan dayım beni bulamadı. Sonra bir ara Çevik tuvalete gidince bende ışığı yanmayan bir odaya girip, kendimi camdan aşağıya attım. Bileğim kırıldı, kalçam zedelendi. Beni bulup tekrar eve getirdi. Sonra da beni bırakıp gitti. Bende korka korka sürüne sürüne evden çıktım. Yolda 3 genç gördüm ve yardım istedim, ambulans çağırdılar hastaneye kaldırıldım. Kendisinden davacıyım hatta 3 bin TL değerimdeki cep telefonumu da yok etti” savunmasında bulundu.

Mağdur Tuğba Duman’ın avukatları, mahkeme başkanına bu davaya görevsizlik verilmesini ve davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesini talep ettiler. 3. Asliye Ceza Mahkemesi bu talebe reddederek Sami Çevik’in yattığı süreyi de göz önüne alarak tahliyesine, tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Çevik, kararın ardından, “İşte adalet” diyerek sevincini dile getirdi.