Şair dedenin 3000 şiiri var





Şair dede olarak bilinen Kırdar’ın en büyük tutkularından biriside doğa yürüyüşleri. Doğasever bir grup ile 16 kilometre yürüyüş yapan Musa Kırdar yürüyüş esnasında mola verdikleri sırada şiir okudu. Kırdar ileri yaşına rağmen hem yazıyor hem yürüyüş yapıyor. Yazdığı şiirlerin sayısı 3 bini bulan Kırdar, 50 yıllık eşi Aysel Hanım için 450 adetşiir yazdı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için 35 şiir, askerler için 50, Bolu'nun hayırsever babası rahmetli İzzet Baysal için 42 adet şiir, anneler için 80 adet, sağlıkçılar için 36 adet, huzur evi sakinleri için 20 adet, sigara için 20 adet, şoförlere 15 adet şiir yazdı. Çoğu konuda yazdığı şiirlerinin sayısı 3 bini aşan ve yapılan yürüyüş için bile şiir yazan Kırdar’ı fotoğraflayan Gazeteci Metin Ferah, “Musa Kırdar'ı Bolu'da tanımayan pek yoktur. İleri yaşına rağmen doğa yürüyüşlerinin müdavimi olan Musa Kırdar, aynı zamanda çok da iyi bir şairdir” ifadelerini kullandı.

Kırdar'ın, yürüyüş için yazmış olduğu şiiri mola sırasında okuyan Prof.Dr. Fatma SırmatelÖzyaşar, herkesi duygulandırırken, doğaseverlerin alkışları da Kırdar için oldu. Yazları, memleketi Nallıhan'ın Gökceöz Köyü'nde geçiren Kırdar, köyünde dağ eriklerinden yaptıkları pestili de doğaseverlerle paylaştı.

Dağlarından doğan şu güzel güneşi

Yeşilliğiyle Bolu Dağlarında var mı eşi

Baştanbaşa dolu ormanında köknar çamlar

Bilki bu güzelliği üzerinde gezenler anlar

Seben dağlarında esen rüzgâr

Şarkı söyletir köknarlara çamlara

Kartalkaya’dan doğan güneş

Yansı yaptırır Kızık Yaylasında çamlara