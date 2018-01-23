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23 Ocak 2018 Salı
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    • Sait hocadan önemli açıklamalar

    Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, hafta sonu karşılaşacakları Ümraniyespor maçı öncesi basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

    23 Ocak 2018 Salı 15:33
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    Sait hocadan önemli açıklamalar
    Haber: Semih Baykal 
    İkinci yarının ilk maçında deplasmandaAkın Çorap Giresunspor’uyenen Boluspor, ligin 19.haftasında Ümraniyespor’u konuk edecek. Kırmızı beyazlılar Ümraniye maçının hazırlıklarına Karaçayır’da bulunan tesislerindeki başladı. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Sait Karafırtınalar “Önümüzde lider Ümraniyespor takımı var. Ligi sezon başından beri forsa ettiler. İlk devreyi ikinci bitirdiler ama ilk maçla beraber liderliği eline aldılar. Son maçta da 7 attılar. Bundan daha önce aynısını Eskişehir yapmıştı. İçerde oynadığımız son maçta Eskişehirspor’u yendik. İnşallah bunlara da aynı tarifeyi yapmak istiyoruz. Tabii sadece istemeyle ile olmuyor. Oyuncuların mücadelesi de çok önemli” ifadelerini kullandı.
    “BEKLEDİĞİMİZ GİBİ OYNADIK”
    Sait Karafırttınalar önemli bir kamp dönemi geçirdiklerini belirtti. Kupada oynadıkları Akhisar ve ligdeki Giresunspor maçını değerlendiren Karafırtınalar “Kamp dönemimiz oldukça yoğun geçti. Çok yoğun ve keyifli çalıştık. Neticesinde bir Akhisar maçı oynadık. Aslında beklediğimiz gibi oynadık. Ama sonuç beklediğimiz gibi olmadı. Penaltı ile elendik ve çok takılmadık. Çünkü 3-4 gün sonra Giresun gibi önemli bir deplasman vardı. Bana göre çok önemli bir maçı önemli bir skorla ve gol yemeden geçtik. Yine oraya da çok fazla takılmayacağız” ifadelerine yer verdi.
    “BUNLAR FUTBOLDA VAR”
    Giresunspor’u son dakikalarda buldukları iki golle yendiklerini belirten Sait Karafırtınalar; “
    Bunlar futbolda var. Tabii planlarımız içinde son dakikada golü atmak yoktu. Ama sonlara doğru atacağımızı maçtan sonraki röportajımda da söyledim. Daha doğrusu atmayı düşündüğümüzü söyledim. Bunun öyle bir garantisi de yok. Daha öncesinde golde yiye bilirdik. Ama bizim planımız bu sefer işledi. İnşallah bundan sonrada işler. Giren oyuncuların konsantrasyonları ve katkıları çok önemliydi. Onlardan önce oynayanlarında mücadeleleri çok önemliydi. Bu maçta mesela Gökhan öne çıktı. Ama baktığınız zaman Melih’in de son 10 dakikada performansı çok üst seviyedeydi. İyi oynayan birçok oyuncum vardı. Mesela Sefa oynadı, Burak oynadı. Ben burada sadece isim verdim. Diğer arkadaşlarım alınmasın. Herkes mücadele etti. İnşallah bu sezon sonuna kadar devam eder” dedi. 
    Son olarak transfer konusuna değinen Karafırtınalar, şuan gündemlerinde transfer olmadığını ama belki son dakika bir transfer yapabileceklerini belirtti. 

    Anahtar Kelimeler: Boluspor, Teknik, Direktörü, Sait, Karafırtınalar

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