Şaka değil gerçek



Haber: C. Kutay Aykan

Gerçek olay dakikalar sonra ortaya çıktı. İzzet Baysal Caddesi üzerinde görev yapan trafik ekiplerini gören Kadir Çiftçioğlu, aracının ruhsatına ceza yazılmasını istedi. İlk anda trafik ekipleri de ne olduğunu anlayamadı. Ruhsatına ceza yazılması gerektiğini belirten Çiftçioğlu’nun bu istemini trafik ekipleri yerine getirerek ruhsata 144 lira para cezası uygulandı.

Hayatında ilk defa trafik ekiplerine giderek, ceza yazdırdığını belirten Kadir Çiftçioğlu, şunları söyledi; “Aracımla sanal market işiyle uğraşıyorum. Bir ay önce aracıma soğutucu taktırdım ve 30 gün içerisinde ruhsata işletmem gerekirken, unuttum ve işletemedim. Noterlerde ruhsatta trafik cezası olmadığı için işlem yapmıyorlar. Onun için kendi ayağımla trafik ekiplerinin yanına gelerek, ruhsatıma ceza uygulatmak zorunda kaldım” dedi.