Demokrasi Meydanı’ndan Yukarı Çarşı’ya çıkmak için kullanılan yürüyen merdivenden aşağı inmek isteyen yaşlı bir vatandaş merdivenlerde mahsur kaldı. Yukarı çıkan yürüyen merdivenin yanında bulunan normal merdivenleri kullanmak istemeyen yaşlı vatandaş, uzun süre aşağı inemeyince yardımına diğer vatandaşlar yetişti. Merdivende mahsur kalan yaşlı vatandaşı gören bir kişi cep telefonu ile o anları görüntüledi. Kamera görüntüsünde, yaşlı adamın aşağı inemediğini gören başka bir vatandaş yardıma giderek şahsı yukarı çıkarttı.