Haber: Aysun Beykoz

Daha önce “Cep telefonum çalıyor” diyerek cebinden kablolu ahizeli telefon çıkaran, insanlara yılan şakası yapan, son olarak Karaçayır’da amatör maç izlerken dev simit ekmeği küçük bir ayran ile yiyen şakacı İbrahim yine yaptı yapacağını.

Şakacı vatandaş Gençlik Yürüyüşü esnasında Karamanlı Mahallesi Konuralp Caddesi üzerinden geçen grubun üstüne oltanın ucuna taktığı Türk bayrağını uzattı. Yürüyüş yapan kortej bu jest sonrası şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ancak bu davranış yürüyüşte yer alanlardan büyük takdir topladı. Konuyla ilgili olarak gazetemize konuşan Gençlik Hizmetleri ve İl Spor Müdürü Şahin Ertem, “Valla ben de şaşırdım ama çok anlamlı bir davranıştı. Bu anlamlı hareketten dolayı kendisini tebrik ediyorum” dedi.



