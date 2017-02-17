Haber: Kasım ŞAHİN

16 Nisan’da yapılacak olan referandum çalışmalarına Ak Parti Bolu Milletvekillerinden önce başlayan CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan sokak sokak, mahalle mahalle, köy köy ve ilçe ilçe gezerek ‘Hayır’lı çalışmalar yapıyor. Gittiği her yerde Bolulu vatandaşların hayır oyu kullanmasını isteyen ve nedenlerini açıklayan Özcan yeni imajıyla da büyük dikkat çekiyor.

“Sakalım yok ki sözüm geçsin” atasözünden yola çıkan Özcan’ın, “Bu aralar bazı kesimlere sözüm geçmiyor. Bari sakal bırakayım da sözüm geçsin. Bu nedenle sakal bıraktım” dediği öğrenildi. CHP’li vekilin 16 Nisan referandum seçimleri sonuna kadar sakal bırakmaya devam edeceği öğrenildi.