Sakalı Şerif görücüye çıktı

Haber: Volkan Yılmaz

Dörtdivan ilçesinin Cemaller Köyü’nde her yıl yapılan Sakalı Şerif Mevlidi bu yılda vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgi gördü. Bolu’dan, çevre ilçe ve köylerden yaklaşık 1000 kişinin katıldığı mevlitte okunan duaların ardından insanlara Sakalı Şerif gösterildi. Daha sonra Cami çıkışında insanlara yemek ikram edildi. Her yıl farklı günlerde gerçekleştirilen Sakalı Şerif Mevlidi insanların daha rahat katılabilmeleri için önümüzdeki yıldan itibaren Ağustos ayının son haftası veya Eylül ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek. Sakalı Şerif mevlidine ilk defa katılanların yanı sıra daha önce de birkaç kez defa görme şansı bulan vatandaşlarının hepsi de aynı duyguları yaşadıklarını belirterek gözyaşlarını tutamadı. Hz. Peygamber'in mübarek sakalını gördüklerinde sanki o günlere gidiyormuş gibi hissettiklerini dile getiren vatandaşlar, her Müslüman'ın bu gibi kutsal emanetleri görmesi gerektiğini belirtti.