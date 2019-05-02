Sakarya İlköğretim’den Muhteşem Fuar

Haber: Kasım Şahin

Sakarya Orta Okulu öğrenci ve öğretmenlerinin 2.yarıyılın başında yaklaşık 2 aylık bir çalışma sonrası ürettiği 20 proje okul sınıfları ve bahçesinde sergilendi. İlimizde bulunan diğer okul ve öğrencilerinin de ziyaret ettiği fuarın konukları arasında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Mansur Şen ve Milli Eğitim Müdürlüğü idarecileri de yer aldı. Sabah saatlerinde başlayan fuar, okulun kapanış saatlerine kadar devam etti. Öğrenci velileri ve misafir günün sonunda hazırlanan ikramlarla beraber projelerin büyüsüyle Sakarya İlköğretim Okulu’ndan ayrıldılar. Projelerin TUBİTAK tarafından beğenilmesi halinde ödül alabileceği de konuşuluyor.