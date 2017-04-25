Haber: Aysun Beykoz
Bolu’da yaptığı gösterilerle adından söz ettiren Sakarya Ortaokulu etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Ortaokullu öğrenciler eylül ayından bu yana Görsel Sanatlar dersinde yaptığı resim ve el işlerini halkın beğenisine sundu. Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi’nde gerçekleşen sergi, katılan herkesten tam not almayı başardı.
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