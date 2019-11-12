Sakarya Ortaokulu’ndan Muhteşem Sergi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Peygamberimiz Hazreti Muhammed (SAV) doğum yıldönümü nedeniyle 2019 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası Bolu’da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle BSM’de dün Sakarya Ortaokulu öğrencileri ve Özel Eğitim Sınıfı tarafından din kültürü öğretmenlerinin katkısıyla sergi açıldı. Sergide 20 maket ve 12 pano olmak üzere 32 eser yer aldığı öğrenildi. Öğrencilerin sunumlarıyla desteklenen etkinlikte okul müdürleri ve Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri de yer aldı. Çeşitli ikramların da sunulduğu sergi büyük ilgi gördü. Sergi 15 Kasım Cuma gününe kadar sürecek.

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2019, 12:47