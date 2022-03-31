Sakarya’da çaldılar Bolu’da yakalandılar

Haber: Erdal Tanrıverdi

Taşkesti Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri 01 plakalı bir aracı durdurarak asayiş incelemesi yapmak isterken araç içerisinde bulunan E.Y. ve N.B. isimli şahısların şüpheli haraketlerde bulunması üzerine araç içerisinde arama gerçekleştirdiler. JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) tarafından araç içerisinde yapılan aramada 300 metre uzunluğunda elekrik kablosu ele geçirildi. Yapılan sorgulamada E.Y. ile N.B.’nin kabloları Sakarya ilinde faaliyet gösteren bir inşaat firmasından çaldıklarını itiraf ettiler.

Kablo hırsızları suç mahallinin Sakarya ili sınırları içerisinde olması nedeniyle Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hrısızlık Bürosu ekiplerine teslim edildi.