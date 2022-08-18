Sakarya’ya Bolu’dan 1000 adet sazan

Haber: Uğur Balaban

Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri YILMAZ, tesis hakkında bilgi alarak incelemelerde bulundu. 2022 Yılında devam etmekte olan balıklandırma programı ve planlama ile ilgili bilgi aldı. Ziyaret sonrasında Sakarya iline 1000 adet yetişkin sazan gönderildi.

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İlimiz ve çevre illerin gerek balıklandırılması gerekse de çeşitliliğinin arttırılması noktasında önemli bir rolü bulunan üretim istasyonumuzda faaliyetler durmaksızın devam ediyor. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcımız Sayın Mehmet Nuri Yılmaz çalışmaları yerinde görmek ve incelemelerde bulunmak üzere tesisimize ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette mevcut çalışmaların yanı sıra planlanan çalışmalar hakkında bilgiler verildi” ifadeleri kullanıldı.

SAKARYA İLİNE 1000 ADET YETİŞKİN SAZAN BIRAKILDI

Ziyaret sonrası Sakarya ili Kaynarca ilçesinde bulunan Okçular (Reisler) Sulama Göleti’ne balık salım etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonu’nda görevli personeller, amatör balıkçılık dernekleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri, çocuklar ve vatandaşlar ilgi gösterdi. Bolu Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonunda üretilen 1000 adet büyük boy (15-20 cm) pullu ve aynalı sazan balığının Okçular Sulama Göleti’ne küçük balık denetçilerinin ellerinde salımı gerçekleştirildi.

Yapılan açıklamada “Balıklandırma çalışmasına katılan gençlere farkındalık kazandırılan proje ile su ürünleri kaynaklarının korunması, su ürünlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gelecek nesillere tüm balık türlerinin stoklarının arttırılmış ve sağlıklı bir şekilde aktarımı hedeflenmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2022, 15:00