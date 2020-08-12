Sakarya’ya yardıma koştular

Haber: N. Halid Altundal

Taraklı ilçesi Yenidoğan Mahallesi Mahdumlar yolu üzerinde öğle saatlerinde balya yapan balya makinesinin tutuşması sonucu yangın çıktı. Yanan balya makinesindeki alevler, rüzgarın da etkisiyle yakında bulunan ormanlık alana sıçradı. Kısa sürede ormanlık alana yayılan alevler 8 hektarlık orman ve tarım alanında etkili oldu. Orman yangınına Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Alevlerin geniş alana yayılması nedeniyle ilimiz Bolu’dan da itfaiye ve orman bölge ekipleri yardıma gitti. 2 yangın söndürme helikopteri, 15 Arazöz ve 8 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından söndürülebildi.