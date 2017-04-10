Haber: Ceylan Beykoz
Çoğunluğun sağlandığı genel kurul salonunda Kader Tut Arduç başkanlığındaki liste yönetime tekrar seçildi. Seçimden önce diğer listenin geri çekilmesi sonucunda tek listeyle gidilen seçim sonucunda oluşan yönetim kurulunda yer alan isimler; :
Başkan Kader Tut Arduç
Yönetim Kurulu Üyeleri
Halil İbrahim Uçar
Serhan Balkanal
Ömer Aşık
Nejla Aynur
Denetim Kurulu Üyeleri
Nilüfer Çetin
Gizem İleri
Mehmet Şakar
Oluşan yönetime Olay Gündem Gazetesi olarak yeni dönemde başarılar dileriz.
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