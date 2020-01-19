“Sakatlık kalıcı,engellilik değişen bir haldir”

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Engelli Öğrenci Danışma ve Koordinasyon Birimi tarafından, “Engellilere Yönelik Toplumsal Algı, Doğru Bildiğimiz Yanlışlar ve Ayrımcılık” semineri düzenlendi. Semineri, Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği Başkanı Süleyman Akbulut verdi. Akbulut, günümüzde engellilerin sorunlarının ‘Evrensel İnsan Hakları’ temelli yaklaşımla değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. İzzet Baysal Kültür Merkezi Pembe Salonda gerçekleştirilen seminere; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Him, Engelli Öğrenci Danışma ve Koordinasyon Birim Koordinatörü Doç. Dr. Elif Sazak, Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güler Mert, akademisyenler ve Özel Eğitim Bölümü öğrencileri katıldı.

Kendine has üslubuyla verdiği seminerde ilgiyle dinlenen Süleyman Akbulut, engellilik meselesine ‘hak’ temelli bakmaya ve toplumu bu yönde örgütlemeye çalıştıklarını vurguladı. Akbulut, “Sakatların eşit olamama sorunu vardır. Örneğin, Anayasa’ya göre herkesin eğitim alma hakkı vardır. Herkesin bu hakkından yararlanmak için gerekli ihtiyaçları farklıdır. Devlet bu ihtiyaçlara uygun tedbirleri alır. Örneğin kız çocuğunu okula göndermeyen aileye, gerekirse polis göndererek çocuğun okula gönderilmesini sağlar. Peki engelli için ne yapar? Okula rampa yapar, kabartma yazılı kitaplar basar. Sakatlar için, engelliler için ‘Evrensel İnsan Hakları’ temelli yaklaşım yapılması gerekmektedir. Bu yaklaşım, insanın sakatlık durumuyla ilgilenmez. Hak ve özgürlükleriyle ilgilidir. Peki sorunu kim tanımlayacak? Sorunu engelliler, aileleri ve sivil toplum örgütleri tanımlayacak. Meşhur bir söz var: ‘Biz olmadan, bizim için asla’ Engellilikle ilgili karar mı alacaksınız? Önce bize sorun, ihtiyacı biz tanımlayalım” dedi.

“ENGELLİLİK DEĞİŞEN BİR HALDİR”

Sakat ve engelli kelimelerinin apayrı iki kelime olduğunu ve bunları doğru kullanmadığımızı anlatan Akbulut, “Sakat, bir kişinin bir organının, bir uzvunun, bir duyusunun fonksiyonunu kısmen ya da tamamen kaybedilmesi hali. Ama engellilik, yeteneklerinizin kaybettirilmesi halidir. Çünkü sizin yetenekleriniz, dış dünyadan kaynaklı sebeplerden kaybettiriliyor. Ben, omurilik felçlisiyim. Bacaklarım fonksiyonlarını kaybetti. Benim bacaklarımın fonksiyonunu kaybetmesi demek, hareket etme yeteneğimi kaybettiğim anlamına gelmez. Ben de her insan gibi hareket edebilirim: Bastonla hareket edebilirim, koltuk değneğiyle hareket edebilirim, kucakta hareket edebilirim. Ama bana tekerlekli sandalye verilmezse ya da koltuk değneği, önüme engeller çıkartılırsa, işte o anda kişi, sakattan engelliye dönüşür. Benim burada sahneden aşağıya inmem için rampa ya da asansör olması lazım, burada ben engelliye dönüşüyorum. Benim buradan aşağıya inme durumum sakatlığımla ilgisi yok, engelliliğimle ilgisi var. Yani sakatlık kalıcı bir hal, engellilik değişen bir haldir. Aslına bakarsanız, engellilik dediğiniz şey, sadece sakatlara mahsus da değildir. Suç oranı yüksek bir mahallede, gece 12’den sonra bir kadın rahatça dolaşamıyorsa, o kadın engellidir. Engelli, insanın engellenme haliyle ilgilidir ve herkes engelli olabilir” diye konuştu.

Seminerin ardından katılımcılar Akbulut’a merak ettikleri soruları yönelttiler. Soru cevap bölümünün ardından Süleyman Akbulut’a Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Him tarafından teşekkür plaketi ve hediye takdimi yapıldı.

Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2020, 12:17