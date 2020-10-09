Sakın alabalık avlamayın!



Haber: Volkan Yılmaz

Genelde akarsularda yaşam süren ve Türkiye'de sadece Bolu dahil üç farklı ildeki bazı göletlerde yaşayan doğal alabalığın üreme mevsimi olması dolayısıyla neslinin korunması amacıyla her yıl avlanması 1 Ekim tarihinden itibaren 5 ay süresince yasaklanıyor. 4/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını düzenleyen Tebliğ gereğince başlayan av yasağının doğal alabalığın tüm türlerini kapsıyor. 5 ay boyunca sürecek olan yasağa sportif olta balıkçılığı yapan vatandaşlarımızın riayet etmesi türün neslinin korunması için önem taşıyor. Konuya ilişkin il müdürlüğünden yapılan açıklamada, “1 Ekim-28 Şubat tarihleri arasında 5/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2020/21) gereğince yurt geneli bütün bölgelerde doğal alabalık türlerinin neslinin korunması açısından büyük önem taşıyor” denildi.

Tüm Türkiye’de doğal ortamda kendiliğinden alabalık üreyen en büyük göl olan Abant Gölünde bulunan Abant alası içinde yasağa uyulması alabalık neslinin korunması açısındanönem arz ediyor. Yasak, 28 Şubat 2020 tarihine kadar sürecek.