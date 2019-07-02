Sakın bu tarihi geçirmeyin

HABER:Birol Ertunç

15 Gün önce kamu alacaklarına uygulanacak olan gecikme faizi oranını yarım puan artıran hükümet aylık % 2,5 gecikme faizi alınacağını duyurmuştu. Bu rakama göre en düşük MTV ödemesinde aylık 5 lira yıllık ise 120 lira nın üzerinde bir ek yük oluşturacak. Tüm araç sahiplerinin ödemekle yükümlü olduğu MTV her yıl Ocak (1 Ocak – 31 Ocak) ve Temmuz (1 Temmuz - 31 Temmuz) aylarında iki eşit taksit halinde ödeniyor. Aracın üretim yılı ve silindir hacmine göre ödenecek vergi fiyatları farklılık gösteriyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne gelen zam oranlarıyla birlikte 2019 yılı için 16 yaş ve üzeri 1300 cm3’ten az silindir hacmine sahip olan bir araba vergisi 90 TL olarak hesaplandı. Aynı kategoride en yüksek MTV ise 3 yaşın altında 4001 cm3 silindir hacmine sahip olan araçlar tarafından ödenecek. Bu araçların vergisi 34 bin 170 TL olarak belirlendi.

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi web sitesi üzerinden ya da bankalara yapılabiliyor. İlk taksit ödemesini peşin olarak yapabilir, dilerseniz kredi kartı ile taksitli şekilde de ödeyebilirsiniz. Ocak ayı MTV taksitinin ay içinde ödenmesi gerekiyor.