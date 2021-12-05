Sakın hastalanmayın!

Haber: C. Kutay Aykan

Ülke genelinde ve Bolu’da bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleşecek. Bolu’da görev yapan ve Türk Sağlık-Sen üyesi olan bin 200 sağlık çalışanı pazartesi günü gün boyu işbaşı yapmayacak.

Konu hakkında gazetemize özem açıklamada bulunan Türk Sağlık-Sen Bolu Şube Başkanı Furkan Özüpek şunları söyledi; “Sağlık Bakanlığı ve Üniversiteler bünyesindeki sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personellerin mali ve özlük haklarına ilişkin olarak ortaya konulan hukuki düzenlenme ve tekliflerin personeller arası ayrımcılık oluşturması, çalışma barışını bozması, düzenleme ve teklifler ortaya konulurken eşitliğe ve hakkaniyete aykırı hareket edilmesi sebebiyle Sağlık Bakanlığı ve üniversiteler bünyesindeki sağlık kurum ve kuruluşlarında (112 acil sağlık hizmetleri, acil servisler, acil ameliyathaneler hariç), 06.12.2021 tarihinde 1 (bir) gün iş bırakma eylemi yapılmasına karar verildi. Türk Sağlık Sen Bolu Şubesi olarak bin 200 üyesi ile mecliste bütçe de sağlıkçılara yapılmayan iyileştirmeler ve zamlar dolayısı ile ötekileştirmeye ve ayrıştırmaya karşı olarak sağlık bir ekip işidir sloganı ile iş bırakma eylem kararı almıştır bunun akabinde basın açıklaması olacaktır” dedi.