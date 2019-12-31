Sakın inanmayın!

Özel Haber: C. Kutay AYKAN

Telefon dolandırıcılığı ve sosyal paylaşım sitelerinden yapılan dolandırıcılığa yeni bir yöntem daha katıldı. Bazı dolandırıcıların, işlerine giden kocaların evlerini takibe alarak evlerin zillerine çalarak, kendilerini polis ve jandarma olarak tanıtarak; “Kocanız işlediği bir suçtan dolayı gözaltına alındı. Şu anda ifadesi alınıyor. Paraya ihtiyacı varmış. Onun için ne kadar paranız varsa verin. Hatta altınları da verin belki sahte olabilir. Onunda gerçek olup olmadığını araştıracağız. Sonra da altınları gözaltında bulunan kocanıza vereceğiz” diyerek, kadınları panikletip, dolandırıcılık olayını gerçekleştiriyorlar.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü yetkilileri, dolandırıcıların yeni bir yöntem bularak, birebir, yüz yüze yapılan eylemde ev kadınlarını dolandırma yöntemine baş vurduklarını, bu kişilerin genellikle eylemlerini köylerde ve şehir merkezindeki mahallerde gerçekleştirdiklerini belirterek, Bolulu vatandaşları özellikle de ev kadınlarını uyarak, kesinlikle bu kişilere itimat etmemelerini ve inanmamalarını isteyerek; “Polis ve jandarma eve kadar gelip kimseden para istemez. Polis ve Jandarma kanunlar çerçevesinde sadece yasal işlemleri yapar. Bu nedenle kesinlikle dolandırıcılara kanmayın. Böyle bir şeye dahil oldukları taktirde hemen 155 Polis İmdat hattını arayın” diyerek önemli bir uyarıda bulundular.

Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2019, 11:42