'Sakin şehir' Göynük’e yoğun talep

Haber:Erdal Tanrıverdi

İlçenin onlarca doğal güzellikleri barındıran orman ve göller misafirperverlikle birleşince kentin cazibesi de artıyor. Bolu’nun, ’sakin şehir’ unvanına sahip ilçesi, yerli ve yabancı turistler tarafından her yıl ziyaret ediliyor. Tavukçuluğun yaygın olduğu ilçede, kırsal mahallelerde yetiştirilen organik yiyecek, sebze ve meyveler ise tarımsal yönde bölgenin ekonomisine katkı sağlıyor. İlçenin tarihi dokusu, otantik evleri ve İstanbul’un manevi fatihi Akşemseddin Türbesi ise ziyaretçilerin manevi hazzını artırıyor.

Türkiye’nin sakin şehirlerinden birisi olan Göynük’te, bölgenin unvanını korumak ve doğallığını bozmamak adına ise Göynük Belediyesi tarafından çalışmalar yapılıyor. Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, “Sakin şehrin bizlere verdiği avantajlar var, çevremizi ve ilçemizi koruyoruz, çok katlı binalar yaptırmıyoruz. Tamamen sakin şehir bir yaşam felsefesi, yaşamın sakinliği, sessiz değil, ortamın sessizliği, bunların hepsi ilçemizde mevcut. Şu anda da belki Bolu’da en fazla tercih edilen yerlerden birisi. İnsanlar burada yaşamı amaçlıyor, çok da talep var. Özellikle ev ve bina konusunda talepler artıyor. Bu da ilçemizin yaşanabilir bir ilçe olmasından kaynaklanıyor” dedi.

Bölgenin turist verilenin yüksek olduğunu ifade eden Başkan Yardımcısı Samet Çelikbaş, “Bugün Göynük ilçesine bakıldığında Bolu’da belki en fazla turist alan yerlerden birisi. Turizm Müdürlüğü’nün verilerine göre en fazla turist alan yerlerin başında geliyor. Bizde belediye olarak ilçemize gelen turistlerimizi rahat ettirmek için çabalıyoruz. Buraya gelen insanların en azından bir günün ilçemizde geçirmelerini sağlamak ve ekonomiye katkı sağlamalarını konsolide etmek için projeler yapıyoruz.Turizmde da yavaş yavaş başarılı olduğumuzu görüyorum. Doğa harikası Sünnet ve Çubuk Gölü, Konakları ve muhteşem tarihi dokusuyla tüm yurttaşlarımızı Osmanlı kasabası Göynük’ü görmeye davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.