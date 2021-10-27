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Sakin şehir güzelleştiriliyor

Göynük ilçesinin Aksungur Caddesinde bulunan bitki saksılarına zeytin çalısı ve güzellik çalısı dikimi yapıldı. ‘Sakin Şehir’ Göynük’ün güzelliğine güzellik katan Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, “Göynük için çalışıyoruz, güzelleştiriyoruz” dedi.

Sakin şehir güzelleştiriliyor

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu'nun sakin şehirler ağına (Cittaslow) üye Göynük ilçesi, Osmanlı ahşap mimarisinin özgün örneklerinden tarihi konakları ve yöresel zenginliklerinin yanı sıra Akşemseddin Türbesi'yle ziyaretçilerin uğrak noktası arasında yer alıyor. Ziyaretçilere daha güzel bir ilçe hazırlamak isteyen Göynük Belediye ekipleri, sokaklarda bulunan bitki saksılarına zeytin çalısı ve güzellik çalısı dikti. Sonbahar döneminde ziyaretçi akınına uğrayan ilçenin Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, “Göynük için çalışıyoruz, güzelleştiriyoruz” dedi.

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