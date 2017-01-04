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04 Ocak 2017 Çarşamba
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    • Sakın vurmayın!

    Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın 2016- 2017 dönemi Merkez Av Komisyonu (MAK) kararına göre koruma altındaki türler ve bu türleri vurmanın para cezaları açıklandı.

    04 Ocak 2017 Çarşamba 14:45
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    Sakın vurmayın!

    Haber: Erdal Tanrıverdi

     Bakanlığın bu yıl için belirlediği koruma altına alınan av ve yaban hayvanları listesinde ilk sırada Anadolu Yaban Koyunu ve yaban koyunu ile Anadolu Parsı olarak da bilinen leopar bulunuyor. Bu hayvanları vurmanın cezası ise 75 bin TL. Alageyik vurmanın cezasının 70 bin TL olarak belirtildiği listede, çengel boynuzlu dağ keçisi ve boz ayı 15'er bin TL, çizgili sırtlan ve karakulak 13'er bin TL, kızıl geyik ve yaban keçisi vurmanın cezası 12'şer bin TL olarak belirlendi.
    Listede avı yasak olan diğer hayvan türleri ve ceza miktarları şöyle sıralandı:
    "Akdeniz foku 8 bin TL, ceylan 7 bin 500 TL, vaşak 6 bin TL, su samuru, yaban kedisi ve saz kedisi 3 bin 200 TL, karaca 3 bin TL, kurt, alaca sansar ve oklu kirpi 1000 TL, porsuk, gelincik, kokarca, kakım ile sincaplar familyasındaki bütün türler 300 TL, kuyruksüren 150 TL, memeli ve sürüngenlerden diğer tüm türler de 500 TL."
    YASAKLI KUŞ TÜRLERİ
    Aynı listede koruma altındaki kuş türleri ve bu türleri avlayan kişilere uygulanacak para cezaları da şöyle sıraladı:
    "Atmacagiller ve doğangiller familyasındaki bütün türler için 7 bin 500 TL, kelaynak, ince gagalı kervan çulluğu için 5 bin TL, tepeli pelikan mezgeldek, toy ve yakalı toy için 4 bin 500 TL, orman horozu, dağ horozu, turnagiller ve keklik için 3 bin TL, ak pelikan, flamingo, kuğular, leylekgiller familyasındaki diğer türler için 2 bin TL, dikkuyruk, paspaş pakta, yaz ördeği, sibirya kazı, bıldırcın kılavuzu, küçük karabatak, küçük sakarca için 800 TL, sülün ve turaç için 600 TL, küçük su çulluğu, kızkuşu, balıkçıgiller familyasındaki bütün türler, ördekgiller familyasındaki korunun diğer türleri için 450 TL, kargagiller 100 TL, korunan diğer tüm türler için de 400 TL." 
    CARETTA CARETTA'NIN CEZASI 8 BİN TL
    Aynı listede sürüngenler de ayrı olarak sıralandı. Sürüngenlerde koruma altındaki türler ve ceza miktarları şöyle:
    "İri başlı deniz kaplumbağası (caretta caretta), yeşil deniz kaplumbağası, nil kaplumbağası, fırat kaplumbağası için 8'er bin TL, beyazbantlı dağ engereği, Anadolu, Darevski, Wagner, Çoruh ve Kafkas engerekleri için 6'şar bin TL, çöl kobrası, bolkar, baran ve bozkır engerek türleri için 4'er bin TL, koca engerek, Ağrı engereği, şeritli engerek, burunlu engerek ve Kafkas burunlu engerek için 3'er bin TL."

    Anahtar Kelimeler: Orman, Su, İşleri, Bakanlığının, 2016-

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