Saklı cennet Çubuk



HABER:ESRA ÖZTÜRK

Hem tarihi bir Osmanlı kasabası olan hem de İstanbul'un manevi fatihi Akşemseddin Hazretlerinin Türbesinin bulunduğu Göynük'e çok yakın olan tabiat parkı, yıl içinde binlerce ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyor.Doğal güzellikleri sayesinde ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunan Çubuk Gölü'ne gelen tatilciler, vakitlerini göl kenarında bulunan iskeleden manzara seyrederek, balık tutarak ve mangal yaparak geçirebiliyor. Doğa fotoğrafçıları için de eşsiz bir mekan olan tabiat parkı, yel değirmenleri ve göl manzarası ile fotoğraf severlerin birbirinden güzel fotoğraflar çekmesine imkan sağlıyor.

Öte yandan bir bölümü Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından kamp alanı olarak planlanan tabiat parkını ziyaret eden vatandaşlar, bölgede kamp yapan izcilerle de bir araya gelme imkanı buluyor.

Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2019, 10:32