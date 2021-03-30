Saksı satın alınacak

CTP SAKSI SATIN ALINACAKTIR BOLU BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Saksı satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre CTP SAKSI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

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