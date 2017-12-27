HABER:Semih Baykal

Alınan bilgiye göre, geçen hafta Aktaş Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan A.K'ye (40) binanın girişinde, kendisini takip eden bir kişi satırla saldırdı. Şüpheli, apartman sakinlerinin sesleri duyarak çıkması üzerine olay yerinden koşarak uzaklaştı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için başlattıkları çalışma kapsamında, apartmanda bulunan güvenlik kameralarıyla çevre binalardaki kameraları ve Kent Güvenliği Yönetim Sistemi kameralarını inceledi.

Teknik ve fiziki takip sonucu Ankara'ya gittiğini belirlenen şüpheli İsmail Peker (32), polis tarafından adresinde gözaltına alındı. Şüpheli İsmail Peker'in, ilk ifadesinde, saldırı esnasında evin yakınındaki bir araçta beklediğini iddia ettiği A.K'nin eşi Erhan Kaya da (48) Ankara'da gözaltına alınarak, Bolu'ya getirildi.

Öte yandan, A.K. ile Erhan Kaya'nın boşanma aşamasında oldukları ve ayrı yaşadıkları öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan kadının kocası ile satırlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen İsmail Peker adliyeye çıkarıldı. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen 2 kişi tutuklandı. Bu arada, apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, ellerinde poşetlerle apartmana girmeye çalışan A.K'ye şüpheli İsmail Peker'in peşinden gelerek satırla vurmaya çalışması yer alıyor. Kadın apartmanın içine girdiğinde de satırı savurmaya devam eden şüphelinin, apartmandan birkaç kişinin çıkması üzerine hızla uzaklaşması ve yaralanan kadına komşularının yardım etmesi kayıtlara yansıyor.