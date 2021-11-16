Saldırı sonucu telef oldu



Haber: Ceylan Beykoz

Olay, Mudurnu ilçesi Yaylabeli köyünde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. 2 köpek, tek başına dolaşan köpeğe saldırdı. Çaresiz köpek, 2 köpeğe karşı hiçbir savunma yapamadı. Olayı gören köy sakinleri, 2 köpeği, yaralı köpekten ayırsa da, çaresiz köpek ağır yara aldı. Ağır yaralı köpeğin yaralarına müdahale etmeye çalışan hayvan sever köylülerin müdahalesi yetmedi. Çaresiz köpeğin 2 saatlik hayat mücadelesi sonucu telef olduğu öğrenildi.

ÇARESİZ KÖPEĞİN İMDADINA KİMSE KULAK ASMADI

Mudurnu belediyesini aradıklarını ifade eden köy sakinleri belediye tarafından hiçbir yanıt alamadıklarını, telefonlarına dahi bakılmadığını ifade etti.