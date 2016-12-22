Haber: Erdal TANRIVERDİ

19 Aralık Pazartesi Akşamı Ankara Çağdaş Galerisindeki bir sergi açılışı sırasında, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Silahlı saldırı ile ilgili Atatürk Düşünce Derneği Bolu Şubesi basın açıklamasında bulundu. Yapılan açıklanmada “19 Aralık Pazartesi akşam saatlerinde, Ankara Çağdaş Sanatlar Galerisinde bir sergi açılışı sırasında, yüzlerce davetlinin gözleri önünde yapılan silahlı saldırıda, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Karlov, kürsüde konuşma yaptığı sırasında kendine koruma süsü veren bir saldırganın ateşi ile karşılaştı. Saldırı sırasında Halep ile ilgili sloganlar atan saldırganın, Büyükelçinin 3-4 el ateş sonucu yere düşmesinden sonra, yaralı halde yatarken de ateşe devam ettiği belirtildi. Geçen yıl 24 Kasım’da bir Rus Savaş uçağının düşürülmesinden sonra, Türk-Rus ilişkileri Cumhuriyet tarihinin en krizli dönemini yaşamış, siyasal ilişkilerin bozulması dışında, Türk turizmi ile tarımsal ihracatı ağır bir darbe yemişti. Yaşanan kriz Türkiye’nin özür dilemesi ile yumuşamış, 15 Temmuz darbesi sonrası Rus uçağının düşürülmesinin arkasında Fethullahçı Terör Örgütünün bulunduğu açıklanmıştı. Türk-Rus ilişkilerinin yumuşamasından sonra, iki ülke arasındaki ilişkiler hızla düzelmiş ve kriz öncesine göre nitelik sıçraması yaparak Türkiye’nin Batı ile ilişkilerine yeni bir yön vereceği, Şanghay İşbirliği Örgütü ile sıcak ilişkilere geçeceği söylenmişti. Bu söylemler Batı dünyası dışında, ülkemizdeki batı yanlılarında da panik havası yaratmıştı. Suriye’nin Halep kentinin isyancıların ekinden kurtarılmasından sonra, Suriye’deki isyancıları destekleyen bazı çevreler “Halep’te katliam” yaygarası yaparken, İran ile Rusya’yı suçlamıştı. Bu tarihi dönemeçte Ankara’da yaşanan bu suikast, sadece Türk-Rus ilişkileri açısından değil, bölge ve Dünya açısından da çok önemli yeni gelişmelerin habercisi. Türk-Rus dostluğunun tarihsel önemini biliyoruz. Rus halkına başsağlığı dilerken, bütün ilgililerin olaya sağduyu ile yaklaşması gerektiğine inanıyoruz.” İfadeleri kullanıldı.