Salgın acı eşiğine doğru ilerliyor

Koronavirüs salgınında 3. dalga etkisi ülkemizde her geçen gün can yakmaya devam ediyor. Son açıklanan koronavirüs vaka tablosunda ortaya çıkan rakamlar salgının geldiği korkutucu boyutu gözler önüne seriyor. Vefat sayısı ve vaka sayısının rekor seviyelere ulaşması salgının acı eşiğine dayandığını düşündürürken milyonlar Cumhurbaşkanlığı Kabinesinden yeni bir karar çıkıp çıkmayacağını beklemeye başladı. 8 Nisan 2021 tarihli açıklanan vaka tablosunda son 24 saatte ülkemizde 55 bin 941 pozitif vaka tespit edildiği açıklandı. Tabloda hasta sayısı 2 bin 316 olarak belirlenirken vefat sayısı ise 258 olarak gerçekleşti. Yaklaşık 56 bin pozitif vakaya karşılık ise iyileşen sayısı 37 bin 914 oldu. Normalleşme adımları öncesinde bin 200 seviyelerine kadar düşen ağır hasta sayısının 5 haftalık süreçte 2 bin 615’e kadar tırmanması vefat sayılarında artışa neden oluyor.

BOLU’DA AŞI SAYISI 101 BİNE DAYANDI

Öte yandan Sağlık Bakanlığı Covid-19 Aşı Bilgilendirme Sayfasında yer alan verilere göre ülkemizde yapılan toplam aşı 8 Nisan itibariyle 18 milyon 200 bini aştı. Yapılan toplam aşının 10 milyon 700 binden fazlası 1. doz olarak uygulanırken 7 milyon 500 bini ise 2.doz olarak uygulandı. İlimiz Bolu’da ise toplamda 100 bin 500’den fazla aşı uygulandı. Toplam aşının 57 bin 400’den fazlası 1. doz olarak, 43 bin 100’den fazlası ise 2. doz olarak uygulandı.

GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA

Son olarak 29 Mart’ta toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin önümüzdeki hafta başında yeniden bir araya gelmesi bekleniyor. 29 Mart’ta güncellenen koronavirüs risk haritasında aralarında ilimiz Bolu’nun da bulunduğu 58 il çok yüksek riskli olarak belirlenmiş ve buna göre yeni kararlar alınmıştı. Hafta başında gerçekleştirilmesi beklenen kabine toplantısı sonrası haritanın güncellenip güncellenmeyeceği merak konusu olurken Ramazan ayında Türkiye genelinde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının devam etmesi ve restoran, kafe gibi işletmelerin ise sadece paket servis yapması kararı alınmıştı.

Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2021, 09:20