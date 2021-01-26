Salgın adım adım kayboluyor

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler ilimizde etkisini gözle görülür şekilde göstermeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinde yer alan koronavirüs yoğunluk haritasına göre salgın ilimizdeki etkisini her geçen gün yitirmeye devam ediyor.

Haritaya bakıldığında daha önce ‘çok yüksek riskli’ durumda kırmızı renkle gösterilen alanların büyük bir bölümü parçalanmış durumda. Kırmızı renkli bölgelerdeki azalmalar neticesinde harita kırmızıdan maviye dönmeye başladı. Birçok bölgede ise etkisi kaybeden virüs ‘düşük riskli’ bölgelerin alanını genişletiyor. Aşılama programının da hızla devam ettiği ilimizde, aşılamanın 2. aşamasına geçilmesiyle birlikte bağışıklığın yükselmesi bekleniyor.

Öte yandan koronavirüs tablosundaki kademeli düşüşün devam etmesi tedbirlerin esnetilmesini gündeme getiriyor. Günlük vaka sayısının günlük 6 binin altına düşmesi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tedbirlerin esnetilebileceği sinyalini verdi. Koronavirüs tedbirlerine ilişkin konunun Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısında masaya yatırılacağı öğrenildi. Tedbirlere ilişkin kamuoyunda sokağa çıkma kısıtlamasının esnetileceği ve faaliyeti durdurulan işletmelerin de açılabileceği gibi konular konuşulmaya başlandı.