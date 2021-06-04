Salgın etkisini kaybediyor

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüsle mücadele kapsamında Mart ayı kontrollü normalleşme adımları sonrası ilimiz Bolu’da ‘kırmızı’ renkli yani çok yüksek riskli bölgeler genişledi. Salgının gerek ilimizde gerek ülkemizde adeta kontrolden çıkması sonrası önce Ramazan ayı tedbirleri sonra da ‘tam kapanma’ tedbirleri devreye sokuldu. 17 Mayıs itibariyle sona eren tam kapanma dönemi sonrası Hayat Eve Sığar mobil uygulamasındaki haritada kırmızı, yani çok yüksek riskli bölgelerin seyreldiği görüldü. 31 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs vaka, vefat ve hasta sayısındaki düşüş ile birlikte sokağa çıkma kısıtlaması, iş yerlerinin çalışma saatleri ve usullerinin belirlendiği normalleşme kararlarını açıkladı.

YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR SEYRELİYOR

Tam kapanma sonrası başlatılan kademeli normalleşme döneminde de salgın etkisini yitirmeye devam etti. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan günlük koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 7 binin altına düştü. Ağır hasta sayısının her geçen gün azalma eğiliminde olduğu tabloda vefat sayıları da düşmeye başladı. Hayat Eve Sığar mobil uygulamasına göre ise ilimiz Bolu’da salgının etkisini yitirmeye başladığı görüldü. Bakan Fahrettin Koca tarafından açıklanan 22-28 Mayıs haftasını kapsayan 100 bin nüfustaki vaka sayısı 112,13 olarak belirlenen ilimizde kırmızı renkli alanlar yerini turuncu, sarı ve yeşil alanlara bırakmaya başladı. Çok yüksek riskli bölgeler yavaş yavaş orta ve düşük riskli duruma geçerken yeni açıklanacak haftalık vaka sayısı haritasında ilimizdeki sayının 100’ün altına düşmesi bekleniyor. Öte yandan Sağlık İl Müdürlüğü tarafından yürütülen aşılama çalışmalarında toplam sayı 153 bini geçti. Toplam aşılamada 86 bin aşı 1. doz olarak uygulanırken 67 bin aşı ise 2. doz olarak uygulandı.

Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2021, 15:43