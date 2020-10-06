Salgın sürecini boş geçirmediler

Haber: N. Halid Altundal

İlimizde yaşayan sahipli ve sahipsiz hayvanların haklarını daha etkin bir şekilde korunmasını sağlamak amacıyla kurulan Bolu Belediyesi Hayvan Hakları Komisyonu 5 üyesiyle bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bir faaliyet videosu hazırladı. Cihan Tutal, Cevat Catladı, Tahsin Mert Karagöz, Zafer Turan ve Hacer Çınar’dan oluşan Hayvan Hakları Komisyonu, hazırladığı faaliyet videosunu Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısında Meclis Üyelerinin bilgisine sundu.

Komisyon tarafından Belediye Meclisine sunulan videoda yürütülen çalışmalar ve gerçekleştirilen etkinliklerden görüntüler yer aldı. Hayvan Hakları Komisyonu tarafından yapılan çalışmalar kapsamında hayvan hastanesinde bulunan röntgen makinesi tamir edilerek tekrar işlev kazandırıldı. Sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için “bir kap mama-su bağış kampanyası” düzenlendi ve toplanan bağışlar ile sokak hayvanlarına mama desteği sağlandı. Elektrik direkleri üzerinde yuvalanan leylekler için SEDAŞ Müdürlüğü ile görüşülerek hayvanların korunması sağlandı. Demokrasi Meydanında düzenlenen “Can Dostları Festivali” ile hayvanseverler buluşturuldu.

Hastane ve barınakta yapılan kapsamlı iyileştirmelerle sahipsiz hayvanlar için rahat bir ortam oluşturuldu. Yaptırılan kedi ve köpek evleri şehrin belirli bölgelerine konularak sokak hayvanlarının aşırı sıcak ve soğuk havalardan korunmasının önü açıldı. Belirlenen periyotlarla sokak hayvanları için besleme etkinlikleri yapıldı. Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan işbirliği anlaşmaları ile birlikte ilimizdeki yaklaşık bin öğrenciye hayvan hastanesi gezdirilerek hayvan sevgisi aşılandı. Köpek Köyü projesi kapsamında yer seçimi çalışması yapıldı. Çalışmanın ardından yer netleştirilerek avan projesi hazırlandı ve onaylatıldı. Mahalle muhtarlığı binalarına ve parklara ilave kedi evleri yapıldı ve muhtarlık binalarına sokak hayvanları ile ilgili bilgilendirici, uyarıcı afişler asıldı. Sokak hayvanlarına karşı yapılan kötü muameleye karşı ceza yönetmeliği hazırlanarak Belediye Meclisinin onayına sunuldu. Mecliste onaylanan yönetmelik sonrası Zabıtaya yetki verilerek hayvanlara kötü davrananlar hakkında cezai işlem yapabilmeleri sağlandı.

SALGIN SÜRECİNİ BOŞ GEÇİRMEDİLER

Hayvan Hakları Komisyonu, salgın sürecinde de sokak hayvanlarını unutmadı. Komisyon tarafından Nisan-Mayıs-Haziran aylarında 4,5 ton komisyon hesabı ve bağışçılardan temin edilen kedi ve köpek mamalarının dağıtımını yaptı. 2 adet mamamatik Atatürk Orman Parkı ve Karaçayır Parkına koyuldu. Öte yandan şehrin belirlenen bölgelerine besleme istasyonları kuruldu.

İŞBİRLİKLERİ KURULDU

Kurumlar ile de ilişkileri geliştiren Hayvan Hakları Komisyonu Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek yapılacak çalışmalar ile ilgili izinleri aldı. Öte yandan Bolu Veteriner Hekimleri Odası Yönetimiyle de bir araya gelen komisyon işbirliği için adım attı. Hayvansever dernekler ile koordineli bir şekilde çalışan komisyon, çeşitli illeri de ziyaret ederek sokak hayvanları ile hakları hakkında yapılan çalışmaları yerinde inceleyip bilgi aldı.

Komisyon ayrıca ilimiz Bolu’da avlanması planlanan 16 adet kızıl geyiğin vurulması etkinliğine tepki olarak Bol Pati, Bolhayko, Bolu Barosu Hayvan Hakları Komisyonu ve TMMOB birlikteliği ile adli mercilere başvuru yaparak ihalenin iptalini katkı verdi.