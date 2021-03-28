Salgın yayılmaya devam ediyor

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan yerinde karar dönemi salgının yayılımının önüne geçmiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Mart ayı normalleşme adımları ile birlikte esnetilen tedbirler sonrası günlük 5-6 bin seviyesinde seyreden vaka sayıları son bir haftadır 29-30 bin seviyelerine çıktı. Ağır hasta sayısındaki artış ve günlük vefat sayısındaki artış korkutan seviyelere ulaştı.

Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar mobil uygulamasına bakıldığında da salgının ilimizdeki durumunu gözler önüne serdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan son vaka sayısı haritasına göre ilimizde 100 bine düşen vaka sayısı yüzde 34 artarak 100’ün üzerine çıktı. Vaka artışı nedeniyle turuncu, yani yüksek riskli iller kategorisinde yer alan ilimiz Bolu; kırmızı, yani çok yüksek riskli iller arasına girdi. Vaka artışları HES uygulamasındaki haritaya da yansıdı. Normalleşme adımları öncesi salgının yoğunluğu ilimizde düşük riskli bölgeleri artırırken normalleşme sonrası salgın hızla yayılarak yeniden çok yüksek riskli bölgeleri oluşturdu. Salgınla mücadele kapsamında denetim ekiplerince tüm sektörler belirlenen takvime göre gün gün kontrol edilmeye devam edilirken gözler yeni açıklanacak haritaya çevrildi.

Yeni açıklanacak koronavirüs vaka sayısı haritası ve risk haritası ilimiz Bolu’nun önümüzdeki süreçteki kaderini tayin edecek. Mutant virüs nedeniyle hızlı bir artış seyrinde olan salgına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında hafta içi toplanması beklenen kabineden hangi kararların çıkacağı merak konusu oldu. Nisan ayı ortasında başlayacak Ramazan ayı öncesi kısıtlamaların artırılarak salgının yeniden kontrol altına alınması beklenirken Sağlık Bakanlığınca aşı tedariki ve aşılama programının da hızlandırılmaya çalışılıyor.