Salgın yoğunluğu azalıyor

Haber: N. Halid Altundal

Ekim ve Kasım aylarında büyük bir tırmanışa geçen koronavirüs salgını ilimiz Merkezinde neredeyse her yeri kırmızıya boyadı. Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar mobil uygulamasında görülen koronavirüs haritasında ilimiz Merkez ilçesinde ve birçok ilçe merkezindeki bölgelerde bulunan yaşam alanları kırmızı renkte çok yüksek riskli alanlar olarak kayda geçti. Salgının hızla yayılması sonucu harekete geçen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yeni tedbir kararlarını devreye soktu. Günlük hasta sayılarının ortalama 150’lere kadar çıktığı ilimizde alınan yeni tedbirler Aralık ayında kötü tabloyu tersine çevirdi. Hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları, bazı işyerlerinin faaliyetlerinin durdurulması ve kapalı alanlardaki kalabalıkların oluşmasının önüne geçilmesi ile Hayat Eve Sığar(HES) uygulamasındaki harita her geçen gün kırmızıdan yeşile dönmeye başladı. Merkezi bölgelerdeki kırmızı alanlar seyrelmeye başlarken kırsal alanlarda riskli bölgeler oluştu.

Koronavirüs salgınının toplu yaşam alanlarındaki etkisini kaybetmesi ile vaka ve hasta sayılarının düştüğü ilimizde önümüzdeki günlerde daha iyi gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı Covid 19 Bilgilendirme Sayfasında yayınlanan günlük verilerde vaka ve ağır hasta sayısındaki düşüş ile Kabine Toplantısında yeniden normalleşme adımları kararı alınması kaçınılmaz görünüyor. Özellikle aşılama çalışmalarının beklenildiği gibi sağlıklı yürütülmesi ve başarıya ulaşması ile bahar aylarında tedbirlerin kaldırılacağı tahmin ediliyor.

Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2021, 14:45