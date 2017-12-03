Haber: Gönül Olutürk

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Pazartesi günü hava sıcaklığında ülke genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bolu’da Pazartesi günü yağmur beklenirken, Salı günü sıcaklıklarda ciddi bir düşüş gerçekleşecek. Salı günü başlayacak olan kar yağışı etkisini Cuma gününe kadar sürdürecek.

Meteoroloji verilerine göre ilimizde beklenen hava sıcaklıkları şu şekilde;

4 Aralık Pazartesi, yağmurlu en düşük sıcaklık 4°C, en yüksek 14°C

5 Aralık Salı, kar yağışlı en düşük sıcaklık 2°C, en yüksek 5°C