Salı günü yağmur geliyor

Haber: Uğur BALABAN

Meteoroloji'nin hava tahmin raporuna göre; pazar, pazartesi ve salı günü bazı illerde sağanak yağış görülecek. İstanbul dahil birçok ilde yeni haftaya yağmurla girilecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) hava tahmin raporunu yayınladı. Buna göre; yeni haftada Türkiye'nin batısı yağmura teslim olacak.

PAZAR 11 İLDE SAĞANAK

Pazar günü; İstanbul, Kocaeli, Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Sinop'ta sağanak yağış görülecek.

PAZARTESİ 5 İLDE YAĞMUR VAR

Pazartesi günü; İstanbul, Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne ve Çanakkale'de yağmur yağacak.Şiddetli geliyor! İstanbul dahil onlarca ilde 3 gün boyunca sağanak yağış bekleniyor

SALI GÜNÜ ÜÇ BÖLGEDE YAĞIŞ

Salı günü; Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il yağmura teslim olacak. Bu iller şöyle; "İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Burdur, Isparta, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak, Sakarya."