Haber: Semih Baykal

Kaza İlimiz Salıbeyler Mahallesi Yayla Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere Osman Özkaya 14 AL 174 plakalı kamyoneti ile yayla sokak üzerinde seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Özkaya, Aysel Kayranbayır yönetimindeki 14 GD 050 plakalı cip’e çarptı. Kazada Kazada kamyonet sürücüsü ile yanında bulunan Ali Abbas Ayaz yaralandı. Olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyonet Osman Özkaya’nın alınan bilgilere göre epilepsi hastası olduğu öğrenildi.