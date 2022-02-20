Salim Yücel güven tazeledi

Haber: Ceylan Beykoz

İzzet Baysal Sanayi Sitesi Olağan Genel Kurulu’nu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirdi. Genel Kurulda mevcut Başkan Salim Yücel başkanlığa tek aday olarak katıldı. 201 üyenin bulunduğu İzzet Baysal Sanayi Sitesi’nde üyeler, tekrar Salim Yücel’e oylarını verdi. Salim Yücel’in hazırladığı Genel Kurul Yönetim Listesinde sırasıyla şu isimler yer aldı;

Yönetim Kurulu Asil Üyeler: Salim Yücel, Nizamettin Yıldırım, Salim Kaba.

Denetleme Kurulu Asil Üyeler: Davut Mezarcı, Kemal Arıkan.

“SANAYİMİZ İÇİN HİZMET ETMEKTEN SON DERECE MUTLUYUZ”

Başkanlığa seçilerek güven tazeleyen Salim Yücel yaptığı konuşmada, “2022 yılı genel kurul toplantımıza teşriflerinizden dolayı teşekkürlerimi sunarım. Göreve geldiğimiz günden beri sanayimiz için hizmet etmekten son derece mutluyuz. Sanayi yönetimi olarak bugüne kadar sanayimizin gelişmesi ve ekonomimize katkı sağlaması için birçok projeyi siz değerli üyelerimizin katkıları ile gerçekleştirilmiş olmaktan da ayrıca mutluluk duymaktayız. Bu vesile ile 2022 yılı genel kurulumuzun sanayimize hayırlı olmasını diler, teşekkür ederiz” dedi.