Salın; “Tost var ama içinde kaşar yok”

Haber: S. Özge Yücel

İl Divan toplantısında partililerle bir araya gelen Saadet Partisi Bolu İl Başkanı İsa Sayın, hükümetin 20 yıldır sürdürdüğü iktidarı eleştirerek, “Böyle bir toplantıda bir araya gelmeyi bizlere nasip eden Cenab-ı Hakka hamdolsun. Ramazan ayından önce böyle bir program vesilesi ile sizlerle bir araya gelmeyi arzu ettik. İl Divan toplantılarımız vesilesi ile her ay tüm teşkilatlarımızın çalışmalarını değerlendiriyoruz. Bu bizim çok önem verdiğimiz bir husus. Ancak bu sadece bizim için değil ülkemiz için de çok önemli. İçinde bulunduğumuz durum gösteriyor ki gerek vatandaşlarımızın gerekse ülkemizin Saadet Partimizin prensiplerine ve Milli Görüş’ün değerlerine her zamankinden daha çok ihtiyacı var” dedi.

Sayın, açıklamasının devamında; “Ekonomik bunalımdan ahlaki çöküntüye, işsizlikten adaletsizliğe, tarımda dışarıya muhtaç olmaktan eğitime ve dış politikadaki çıkmaza kadar birçok konuda ülke olarak büyük sıkıntılar içerisindeyiz. Öyle bir duruma geldik ki adeta; Adalet Sarayları var ama içinde adalet yok, Havaalanı var ama yolcusu yok, Cami var ama içinde cemaat yok, Tost var ama içinde kaşar yok, Baklava var ama içinde fıstık yok, Birçok bakan var ama ülkenin sıkıntısını gören yok, Cüppe var ama içinde adam yok, İşte böyle bir ortamda Saadet Partililere,Millî Görüşün değerlerine olan ihtiyaç her zamankinden daha fazla. Çünkü biz farklıyız, çünkü biz bizim dışımızdaki herhangi bir insana; Ben bunların görüşlerini benimsemiyorum ama; Bunlar gerçekten dürüst insanlardır Bunlar devletin malına yetimin malına sahip çıkar gibi sahip çıkarlar. Bunlar işi ehline verirler. Bunlar kendi aleyhlerine dahi olsa adaleti ayakta tutarlar dedirten bir topluluğuz”

“Bu minvalde ramazan ayında 250 ev ziyareti gerçekleştirerek milletimizle vatandaşlarımızla beraber dolu dolu bir ramazan programı yapmayı hedefliyoruz. Her siyasinin ve siyasi partinin zamana ve konjonktüre göre fikir ve eylem değiştirdiği bir zamanda Saadet Partisi olarak her zaman dosdoğru olduk. Halkımızda bunun farkındadır. Son dönemde sahada karşılaştığımız durumda bunun bir göstergesidir. İnsanımızın gittikçe artan bir hızda Saadet Partimize katıldığını müşahede ediyoruz. Önümüzdeki süreçte de her ne yaparlarsa yapsınlar, ister seçim kanununu değiştirsinler, isterse hakimleri değiştirsinler milletimizin selameti için tüm gücümüzle çalışacağımızı buradan beyan etmek istiyorum. Bu düşüncelerle sizleri Cenab-ı Hakk’a Emanet ediyor. Programımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum”