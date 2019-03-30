Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (Krdae) verilerine göre Yeniçağa'ya bağlı bir köyde 3.3 şiddetinde deprem meydana geldi.

Haber: Gönül Olutürk

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (Krdae) sitesinde yer alan verilere göre 30 Mart Cumartesi günü(Bugün) ilimiz Bolu’nun Yeniçağa ilçesine bağlı Yamanlar köyünde saat 09.37'de yerin 5 km derinliğinde 3.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntının halkta kısa süreli bir paniğe sebep olduğu, ancak herhangi olumsuz bir durumun yaşanmadığı öğrenildi.