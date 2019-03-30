Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (Krdae) verilerine göre Yeniçağa'ya bağlı bir köyde 3.3 şiddetinde deprem meydana geldi.
Haber: Gönül Olutürk
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (Krdae) sitesinde yer alan verilere göre 30 Mart Cumartesi günü(Bugün) ilimiz Bolu’nun Yeniçağa ilçesine bağlı Yamanlar köyünde saat 09.37'de yerin 5 km derinliğinde 3.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntının halkta kısa süreli bir paniğe sebep olduğu, ancak herhangi olumsuz bir durumun yaşanmadığı öğrenildi.
Sallandık
Sallandık
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (Krdae) verilerine göre Yeniçağa'ya bağlı bir köyde 3.3 şiddetinde deprem meydana geldi.
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